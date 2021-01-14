زعيم المعارضة التركية يقاضى أردوغان

أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة معارضة أكدت فيها أيضًا أنها سترفع دعوى مماثلة ضد الرئيس ووزير داخليته، ورفعت رئيسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، جانان كفتانجي أوغلو، دعاوى قضائية ضد أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعد أن استهدفت من قبلهما الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع "العربية".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كيلتشدار أوغلو، إنه سيرفع دعوى ضد أردوغان، مطالبًا إياه بتعويض قيمته "ليرة واحدة"، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وكان أردوغان رفع دعوى ضد القيادى المعارض، إثر وصف الأخير للأول بـ«الرئيس المزعوم»، كما قدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعى العام فى أنقرة ضد كيلتشدار أوغلو بتهمة "إهانة الرئيس".

وفي التماس قدمته إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، قالت كفتانجي أوغلو «يجب توجيه اتهامات لكل من أردوغان وصويلو بـ«الإهانة» و«إساءة استخدام السلطة» و«محاولة التأثير على القضاء»، مؤكدة أن الرئيس ووزير داخليته ارتكبا جريمة دستورية.

وفي التماس منفصل قدمته كذلك إلى محكمة الأناضول المدنية فى اسطنبول، طالبت بتعويض قدره مليون ليرة (حوالي 134 ألف دولار) من أردوغان وصويلو بسبب تصريحاتهما ضدها.

وكان أردوغان أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى كفتانجي أوغلو بأنها مقاتلة في تنظيم يساري محظور، بسبب دعمها احتجاجات جامعة بوغازيجي