شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 996 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 58 حالة جديدة. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 677 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم. وذكرت أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و 8362 حالة وفاة.