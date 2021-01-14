الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 8 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الحكومة الصينية، الخميس، أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ 8 أشهر.

وبحسب صحيفة الشعب الصينية نقلا عن السلطات الصحية صباح اليوم فإن حالة الوفاة سجلت في إقليم هيبي شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن البر الرئيسي للصين سجل 138 إصابة جديدة، بينها 124 إصابة انتقلت محليا.

وأشارت إلى رصد 885 حالة نشطة بشكل إجمالي، بما في ذلك 24 إصابة في حالة حرجة، موحضة أن هناك 78 حالة جديدة بدون أعراض.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87844 حالات وارتفع إجمالي الوفيات إلى 4635.