شكرا لقرائتكم خبر عن معارضان يقاضيان أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رد زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو، على دعوى الرئيس رجب أردوغان ضده، مطالباً إياه بتعويض قدره مليون ليرة تركية، بإعلانه أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أردوغان، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة معارضة أكدت فيها أيضاً أنها سترفع دعوى مماثلة ضد الرئيس ووزير داخليته. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو، إنه سيرفع دعوى ضد أردوغان، مطالباً إياه بتعويض قيمته ليرة واحدة، إشارة إلى رمزية الدعوى.وكان أردوغان رفع دعوى ضد القيادي المعارض، إثر وصف الأخير له بـ«الرئيس المزعوم».

كما قدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد كيلتشدار أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس».

فيما رفعت رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري جانان كفتانجي أوغلو، دعاوى قضائية منفصلة ضد أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعد أن استهدفت من قبلهما الأسبوع الماضي. وفي التماس قدمته إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمس الأول، قالت كفتانجي أوغلو: «يجب توجيه اتهامات لكل من أردوغان وصويلو بـ«الإهانة» و«إساءة استخدام السلطة» و«محاولة التأثير على القضاء»، مؤكدة أن الرئيس ووزير داخليته ارتكبا جريمة دستورية. وفي التماس منفصل قدمته إلى محكمة الأناضول المدنية في إسطنبول، طالبت بتعويض قدره مليون ليرة (حوالى 134 ألف دولار) من أردوغان وصويلو بسبب تصريحاتهما ضدها.

وكان أردوغان لفت في تصريحات الأسبوع الماضي إلى كفتانجي بأنها مقاتلة في تنظيم يساري محظور، بسبب دعمها احتجاجات جامعة بوغازيجي.