سناب شات يقرر حظر حساب "ترامب" بشكل نهائي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، أن منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" أعلنت أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل دائم في 20 يناير المقبل بعد إغلاقه الأسبوع الماضي.

وكان موقع "فيس بوك" قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة "إنستجرام" عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول؛ ما عطل مؤقتًا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن موقع "تويتر" إغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة، وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات.

كان مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء،قد صوت لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,