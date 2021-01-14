بعد قرار "النواب"..ترامب أول رئيس أمريكى يعزل مرتين..ووسائل إعلام أمريكية: محاكمته يمكن أن تمتد بعد انتهاء ولايته فعليا

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس النواب الأمريكى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد جلسة التصويت التي جرت مساء الأربعاء لتتم إحالة ملف محاكمة ترامب السياسية وعزله إلى مجلس الشيوخ ما يعنى إمكانية اتخاذ قرار نهائى بعد انتهاء ولاية ترامب بالفعل.

واستند مجلس النواب في قرار تأييد عزل ترامب إلى تهم التحريض والتمرد، وذلك لدوره في أعمال الشغب الدامية التي شهدها مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى، والتى خلفت 5 قتلى وعشرات المصابين في مواجهات بين الشرطة وأنصار ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عملية العزل الشاملة المنصوص عليها في الدستور بسيطة نسبيًا، رئيس يرتكب "جريمة ‏كبيرة أو جنحة" فيحال الأمر إلى مجلس النواب ليصوت للعزل، وأخيرا يجرى مجلس ‏الشيوخ محاكمة مماثلة.

صوت مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية على عزل دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان، بعد أن دعم الرئيس حشدًا عنيفًا على اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

كان التصويت النهائي 232-197، حيث أيد 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الإجراء، وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يعزله مجلس النواب مرتين.

ستُعرض المسألة الآن على مجلس الشيوخ، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب وعزله من منصبه.

يذكر أن عزل ترامب في مجلس النواب لا يبعده عن منصبه، ولن تمنعه ​​محاكمة ثانية لمجلس النواب ولا حتى تصويت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وعزله من الترشح مرة أخرى في عام 2024 أو بعد ذلك.