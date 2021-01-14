بالصور..سقوط أمطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لسقوط أمطار، مصاحبة برياح متوسطة، دون وجود مشاكل في حركة السير على الطرق العامة والسريعة بنطاق المحافظة.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس نصرعبدالهادي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس مع رؤساء المراكز والمدن، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب موجة الطقس السيئ، مع الأستمرار على متابعة أحوال الطقس السئ، وسقوط الأمطار.

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