شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ترامب يوجه بتأمين نقل السلطة ويؤكد: كل من تورط في عنف سيحاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن : ”الخليج 365”

دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو تم بثه في وقت متأخر، الأربعاء، أعمال العنف التي جرت أثناء اقتحام الكونجرس من جانب مجموعة من أنصاره الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من شارك فيها.

ودعا ترامب خلال كلمته التي تم بثها على حساب البيت الأبيض في «تويتر» إلى تجاوز «انفعالات اللحظة»، مؤكداً أنه وجه كل المؤسسات الفدرالية لتأمين الموارد كافة لفرض الأمن خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف: «لدينا تقارير تفيد بحدوث تظاهرات خلال الأيام المقبلة، لكننا لن نقبل بالعنف»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التعدي على حرية التعبير وجهود مراقبة الأمريكيين خاطئة وخطيرة».

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «هناك تقارير أمنية كشفت أن مجموعات يمينية متطرفة تسعى لاستهداف الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل»، فيما قالت شبكة «سي ان ان» الإخبارية أن «ترامب يريد استخدام صلاحياته في أيامه الأخيرة من خلال إصدار قرارات عفو جديدة».

وأكدت وسائل إعلام أخرى أن الرئيس الأمريكي «يعتقد أن إصدار عفو عن نفسه وعائلته فكرة سيئة، خصوصاً بعد أعمال العنف الأخيرة (في الكونجرس)».

وصوّتت غالبية من النواب الأمريكيين من كلا الحزبين الأربعاء، لمصلحة توجيه تهمة «التحريض على التمرّد» إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرّتين.

وحتى قبل انتهاء عملية التصويت حصل قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على الأغلبية اللازمة لاعتماده وهي 217 صوتاً، في حين تواصل تعداد الأصوات في المجلس المؤلف حالياً من 433 نائباً. وحتّى الساعة صوّت عشرة نواب جمهوريين على الأقلّ لصالح توجيه الاتهام للرئيس الذي يتوقع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري.

وأكدت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي،، في مستهل المناقشات حول توجيه الاتهام لترامب، أن الأخير هو «خطر مؤكد وفوري» على الولايات المتحدة، و«يجب أن يرحل».

وقالت بيلوسي، إن «رئيس الولايات المتحدة حرّض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة»، في إشارة إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني، مضيفة: «يجب أن يرحل. إنه يشكل خطراً مؤكداً وفورياً على الأمة التي نحب جميعاً».