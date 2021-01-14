محمد الفلاح - الصحة العالمية تدعو لمراجعة أرقام كورونا في مصر

الخميس 14 يناير 2021

دعت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، إلى مراجعة أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر.



وقالت مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنا الحجة، إن البيانات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد، تحتاج للمراجعة.

وأوضحت الدكتورة رنا في تصريحات لقناة "دي أم سي"، أن البيانات التي تصدر من مصر بشأن كورونا، يلزم مراجعتها، لأن هذا كله يعتمد على نسبة الفحوصات التي تتم في البلد، وهناك مؤشرات أخرى تدل مثل نسبة الوفيات، ووزارة الصحة أعلنت أنه لا يتم فحص جميع المرضى.

وأضافت: "البيانات الصحيحة، يجب أن تتضمن طريقة وكمية الفحوصات التي تتم، وما إذا كانت من كل المعامل أم التابعة لوزارة الصحة فقط، وهناك عدة أسئلة تحتاج للمراجعة بالنسبة للموضوع".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 152719 حالة، و8362 حالة وفاة.