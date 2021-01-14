تعز.. وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم الحوثين في الحيمة

محمد الفلاح - تعز.. وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الحوثين في الحيمة

الخميس 14 يناير 2021

نفذ المئات من أبناء محافظة تعز، الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم مليشيا الحوثي بحق المواطنين في منطقة الحيمة، بمديرية التعزية، خلال الأسبوع الماضي.



وأدان المحتجون في الوقفة التي شارك فيها العشرات من أبناء المنطقة ونشطاء حقوقيون، الهجوم الحوثي على المدنيين في منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي نفذت أمام مبنى محافظة تعز شعارات عدة منها "الحيمة بلادي محاصرة"، الحوثي جماعة إرهابية تمارس جرائمها البشعة ضد أبناء الحيمة.

ودعا أبناء الحيمة الضمير العالمي، لإنقاذهم من الإرهاب الحوثي، مطالبين المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بواجباتهم الإنسانية والتدخل لوقف الحملة الحوثية المستمرة بحق أبناء المنطقة.