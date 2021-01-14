شكرا لقرائتكم خبر عن 195 هجوما للقراصنة في بحار العالم خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الهجمات التي شنها القراصنة في بحار العالم بشكل ملحوظ في العام الماضي.

جاء ذلك وفقا للبيانات التي نشرها المكتب البحري الدولي أمس الأربعاء، وأفادت هذه البيانات بأن عدد هجمات القراصنة في العام الماضي وصلت إلى 195 هجوما بارتفاع بمقدار 33 هجوما مقارنة بعام 2019.

وأوضح المكتب أن هذه الهجمات أسفرت عن خطف ثلاث سفن وإطلاق رصاص على 11 سفينة واقتحام 161 سفينة أخرى.

وأضاف المكتب أنه تم النجاح في صد 20 محاولة لقراصنة لشن هجمات على سفن، ولفت إلى أن خليج غينيا ومضيق سنغافورة البحري والمياه الإندونيسية كانت من المناطق التي تضررت على نحو خاص من هجمات القراصنة.

وذكر المكتب أن منطقة الساحل قبالة الصومال خلت من وقوع هذه الأحداث في العام الماضي وذلك على عكس ما كان سائدا في الفترة الماضية.

وتصدرت منطقة خليج غينيا قائمة أكثر المناطق تعرضا لهجمات القراصنة حيث وقعت حوادث اختطاف السفن الثلاث في العام الماضي في خليج المحيط الأطلسي قبالة ساحل غرب أفريقيا، كما شهدت المنطقة إطلاق رصاص على تسع سفن من الـ11 سفينة التي تعرضت لإطلاق رصاص في العام الماضي، كما أن 95% من البحارة المخطوفين على مستوى العالم (135 بحارا) تم خطفهم في هذه المنطقة حسبما ذكر المكتب المنتمي إلى الغرفة التجارية الدولية.

وتابع المكتب أن 80% من المهاجمين كانوا مسلحين.