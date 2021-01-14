شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال.. إغلاق صارم بسبب زيادة الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت الحكومة البرتغالية بإغلاق صارم على مستوى البلاد ، على غرار ما تم فرضه منذ ما يقرب من عام ، في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا من أجل التسوق والعمل والمواعيد الطبية، وفقا للائحة التي تسري اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا لقناة" آر تي بي" التلفزيونية في وقت متأخر أمس الأربعاء: " بداية ، من المقرر أن يستمر الإجراء لمدة شهر ، لكن ستتم مراجعته في غضون 15 يوما".

وأضاف كوستا مخاطبا البرتغاليين: "لا تفكروا في الاستثناءات ، فكروا في القاعدة. والقاعدة سهلة: علينا جميعا البقاء في المنزل".