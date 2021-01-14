شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة إثيوبية تخترق أجواء السودان.. والبرهان يتفقد الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في رد قال مطلعون: يأتي تحذيري بعد تهديدات أديس أبابا الأخيرة، وصل رئيس المجلس السيادي السوداني، أمس الأربعاء، برفقة كبار جنرالات الجيش، إلى الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد ميليشيات إثيوبية.

وفيما حذرت إثيوبيا السودان، أمس الأول، من نفاد صبرها إزاء استمرار الحشد العسكري في المنطقة الحدودية المتنازع عليها رغم الجهود الدبلوماسية، تفقد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وكبار القادة الخطوط الأمامية على حدود إثيوبيا، كما تلقوا تنويرًا من قائد الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف.

ميليشيات مدعومة

وأدى هجوم شنته ميليشيات إثيوبية، الإثنين، على منطقتين تابعتين لمحلية الفشقة، إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش، الثلاثاء، على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا وقتها.

وطالبت الخرطوم، أمس الأول، المجتمع الدولي بإدانة واستنكار الاعتداء الإثيوبي على المواطنين الأبرياء العُزّل.

وفي تصعيد جديد، اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية، في وقت وصفت الخرطوم ذلك بالخطير لما له من عواقب.

وقالت الخارجية السودانية في بيان تحصّلت عليه ”الخليج 365”: في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الأراضي السودانية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.

وأدانت الخرطوم التصعيد الإثيوبي، وطالبت أديس أبابا بعدم تكرار هذه الأعمال العدائية مستقبلًا، لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية وعلى أمن واستقرار القرن الأفريقي.