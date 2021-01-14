شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اليقين يخيم على اختيار القيادة الفيتنامية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلطت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية الضوء على حالة عدم اليقين التي تحيط بالمنافسة التي تحدث كل 5 سنوات لاختيار قادة الحزب الحاكم في فيتنام.

وبحسب تقرير للصحيفة، عقب مداولات سرية داخل المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، سيصادق 1600 مندوب للحزب في المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير على قائمة القيادة الجديدة، بما في ذلك المناصب الحاكمة الأربعة العليا في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر سيبرز الانقسامات الحزبية الداخلية والاختلافات بين الإقليم الشمالي (الأعلى سياسيًا) والإقليم الجنوبي الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية، في واحدة من الدول الشيوعية الخمس المتبقية في العالم.

سيناريوهات مختلفة

ونقل التقرير عن نغوين خاك جيانغ، الباحث والكاتب في الشؤون الفيتنامية والدولية، قوله: عندما تكون لديك قيادة جديدة، يمكنك أن تتخيل كيف ستنفذ فيتنام سياساتها في السنوات الخمس المقبلة. مع وجود أشخاص مختلفين في القمة، لديك سيناريوهات مختلفة للتنمية الاقتصادية والشؤون الخارجية والاستقرار الاجتماعي.

ومضت الصحيفة البريطانية تقول: كانت التغييرات داخل الحزب موضوع مناورات حزبية داخلية في الأشهر الماضية وتكهنات مكثفة بين 97 مليون شخص في فيتنام، وتابعت: حظر ميثاق الحزب على أمينه العام ورئيس البلاد لفترتين نجوين فو ترونغ (76 عاما)، أقوى زعيم في فيتنام منذ عقود، من الخدمة لولاية ثالثة.

وأضافت: في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى، لم يستبعد المحللون احتمال أنه قد يسعى للبقاء.

ومضت تقول: إضافة إلى حالة عدم اليقين، التي تتناقض مع المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الفيتنامي في عام 2016، عندما تغلب ترونغ على منافسه نجوين تان دونغ في سباق واضح ثنائي الاتجاه، فشل قادة الحزب في تضييق مجال المرشحين، وفقًا للمحللين الذين يتابعون العملية.

استقرار الحزب

ونقلت «فينانشال تايمز» عن ألكسندر فوفينغ من مركز دانيال كيه إنوي لآسيا والمحيط الهادئ للدراسات الأمنية، قوله: عادة ما يكون قادة الحزب قادرين على الاستقرار على رئيس حزب قبل شهر من المؤتمر الرسمي.

وأردفت الصحيفة: من بين المرشحين البارزين الذين ترددت شائعات عن خوضهم الترشح لخلافة ترونغ، تران كووك فونغ، الساعد الأيمن للأمين العام الحالي وزعيم حملة مكافحة الفساد التي أطلقت مؤخرا.

وأضافت: العضو الآخر في الحزب الذي رشحه المحللون للمنصب الأعلى هو نغوين شوان فوك (66 عامًا) رئيس الوزراء، الذي قاد استجابة فيتنام لـوباء فيروس كورونا، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنه من بين الأكثر فاعلية في العالم. قاد فوك اقتصادًا كان ينمو قبل الوباء بنسبة 7 %.

وأردفت: يقال إن فوك يحظى بدعم قوي من بعض أعضاء اللجنة المركزية، لكنهم من جنوب فيتنام وليس مهد الحزب التاريخي في الشمال، والذي أنتج جميع الأمناء العامين.

الخليفة المحتمل

ومضت تقول: وفقا لبعض المراقبين، طُرِح وزير الدفاع نجو شوان ليش (66 عامًا) كخليفة محتمل لترونغ، كذلك طرح اسم نغوين ثي كيم نغان، رئيسة الجمعية الوطنية.

وتابعت: مع ذلك، فإن السيدة نغان، البالغة من العمر 66 عامًا والمنحدرة من الجنوب، ستواجه صعوبات صعبة في بلد يهيمن فيه الرجال على الحياة السياسية، ونقلت عن فوفينغ: فوك ونغان صديقان للأعمال، وقد يكون ذلك مرتبطًا بخلفيتهما الأيديولوجية «إنهما ليسا محافظين وليسا أيديولوجيين، ويصادف أنهما من الجنوب».

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، في حين يُتوقع عادةً أن يتقاعد قادة المكتب السياسي الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هذا العام، فإن جميع المرشحين لشغل الوظيفة العليا قد تجاوزوا هذا العمر بالفعل، لكن الحزب قدم استثناءات مرتين لترونغ، ومن المقرر أن يغير قاعدة العمر مرة أخرى هذه المرة.

وأضاف: بغض النظر عمن يتولى المناصب العليا، ستحتاج القيادة الفيتنامية الجديدة إلى التعامل مع نزاع تجاري مستمر مع واشنطن، والتي وصفت البلاد في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب بأنها متلاعب بالعملة على خلفية تضخم العجز التجاري الأمريكي.