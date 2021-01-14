شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يوافق على مساءلة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب الأمريكي أنس الأربعاء على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونجرس، في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تقلد الرئاسة مجددا في حال إدانته.

وانضم عشرة جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين. ولم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة.