اتفاق على منح وزارة لـ"مسار الشرق" بالحكومة السودانية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت الوساطة الجنوبية وحكومة السودان لاتفاق بمنح مسار الشرق وزارة في الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

هذه المعلومات أكدتها مصادر داخل الجبهة الثورية لـ"الخليج 365"، الأربعاء، بعد إبلاغها بسلسلة خطوات مزمع تنفيذها من شركاء الحكم بالسودان؛ تنفيذا لاتفاق جوبا.

وقالت المصادر: "من ضمن الخطوات المزمعة.. الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاق المكونة من الدول الضامنة وهي الإمارات وتشاد وجنوب السودان، بجانب الدول الشهود ومنها مصر وقطر وجامعة الدول العربية وإيجاد وترويكا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وعقدت الوساطة الجنوبية اجتماعا بالقصر الجمهوري، الأربعاء، مع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان برئاسة المستشار توت قلواك مستشار ورئيس الوساطة بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، وعدد من قادة الحركات الموقعة على السلام.





وقال المستشار توت في تصريح صحفي إن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات الحالية لتنفيذ اتفاقية السلام وكافة القضايا ذات الصلة.

وأضاف أنه تلقي توضيحا من عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بشأن ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الاتفاقية وعمل اللجان المشتركة بين أطراف العملية السلمية.

وأوضح أن زيارته للسودان تأتي تنفيذاَ لتوجيهات الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمتابعة ملف السلام في الخرطوم.

ومن المنتظر عقد اجتماع الخميس مع كل أطراف اتفاقية السلام لمناقشة مشاركتهم في المجالس التشريعية وحكومات الولايات والحكومة المركزية.

ومن المنتظر أن تتوافق كافة الأطراف الموقعة اتفاق السلام في القريب العاجل على تشكيل الحكومة الجديدة لتضطلع بمهامها في معالجة القضايا الملحة للسودانيين.