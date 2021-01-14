عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365

توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاما.



وبينما ذكرت تقارير مصرية إنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كانت عائلته قد نفت إصابته أصلا، وكشفت عن معاناته من مرض سرطان الدم (اللوكيميا).

وكشفت ابنته "إيمان" للصحيفة أن والدها مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) وليس كورونا، وأنه يتلقى العلاج بصفة دورية.

ووصف أحد الأطباء الذين يشرفون على علاج الوزير المصري الأسبق حالته بأنها "غير مستقرة".

وصفوت الشريف (87 عاما) سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينيات من القرن العشرين، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011.

وتولى منصب وزير الإعلام المصري منذ عام 1982 وحتى عام 2004، ثم عين رئيسا لمجلس الشورى.