شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الملالي يحض على التصعيد.. «التصنيف الأمريكي» يرعب الحوثي والان مع التفاصيل
تزامن ذلك مع خروج المئات من أبناء محافظة تعز في مظاهرة مؤيدة للقرار الأمريكي ومطالبة بسرعة إنقاذ المدنيين في مدينتهم المحاصرة والتحرك لإنقاذ أبناء مديرية الحيمة الذين يتعرضون لكل أنواع الإرهاب من تدمير للمنازل واختطافات وإعدامات.
ودفعت المليشيا الحوثية أمس (الأربعاء) بتعزيزات كبيرة إلى مناطق نجد المجمعة الإستراتيجية في محافظة مأرب، فيما تشهد المنطقة معارك عنيفة مع الجيش الوطني. وقال مصدر عسكري إن «المليشيا تحاول السيطرة على المثلث الرابط بين 3 مديريات تابعة لمأرب، لكننا لها بالمرصاد وتمكنا وبإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدم والسيطرة على الجبال والمواقع المحيطة وتأمينها».
في غضون ذلك، نفذ تجار يمنيون في إب إضراباً كاملاً احتجاجاً على قرارات المليشيا التعسفية التي تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة. وأفاد سكان محليون وتجار بأن الأسواق في مدينة إب أغلقت تماماً احتجاجاً على إلزام مكتب أوقاف المليشيا التجار برفع الإيجارات للمحلات المؤجرة ورفض تجديد العقود إلا بأسعار باهظة.