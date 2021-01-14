شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يصوت بالأغلبية على مساءلة ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صوت مجلس النواب الأمريكي، (الأربعاء)، بالأغلبية على آلية التصويت لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وبذلك تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترمب من البيت الأبيض.

وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في المجلس، أن مجلس النواب يعتزم رفع بنود مساءلة ترمب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع (أم.إس.إن.بي.سي) «ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك»، مشيرا لمناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

فيما طالب الديمقراطيون بعزله، وقال النائب ماكغرفرن إن عزل ترمب رسالة للعالم بأن الديمقراطية الأمريكية مستمرة.

كما قالت الديمقراطية شايلة لي، إن الرئيس ساهم بشكل مباشر في أعمال العنف بالبلاد، كما اتهم النائب الديمقراطي لويد دوجيت ترمب بالانقلاب على الكونغرس.