شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكي يوجه تهمة "التحريض على التمرّد" لترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

صوّتت غالبية من النواب الأمريكيين من كلا الحزبين الأربعاء، لمصلحة توجيه تهمة "التحريض على التمرّد" إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرّتين.

وحتى قبل انتهاء عملية التصويت حصل قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على الأغلبية اللازمة لاعتماده وهي 217 صوتاً، في حين تواصل تعداد الأصوات في المجلس المؤلف حالياً من 433 نائباً. وحتّى الساعة صوّت عشرة نواب جمهوريين على الأقلّ لصالح توجيه الاتهام للرئيس الذي يتوقع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري.