الادعاء يستأنف الحكم الصادر في قضية اغتيال الحريري



بيروت: ”الخليج 365”

أعلن مدعو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقديم استئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 الذي برأ ثلاثة متهمين ودان واحداً. فيما قال قبطان السفينة التي حملت نترات الأمونيوم الى بيروت، الروسي بوريس بروكوشيف، الذي أصدرت ​الإنتربول​ مذكرة توقيف بحقه على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، أمس الاربعاء، إن الشحنة المنقولة كانت قانونية.

وقال مكتب المدعي في بيان «أودع نورمن فاريل، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعار استئناف أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، زاعمًا تضمُّن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس/آب 2020 أخطاء في القانون وفي الوقائع». وأكد المدعي العام في البيان أن «هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة» بدون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى «حزب الله» ودين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى «حزب الله» كانوا يحاكمون غيابياً. وطلب المدعي العام في بيانه، أمس الأربعاء، من غرفة الاستئناف الموافقة على الاستئناف وإدانة مَن هم موضوع هذا الاستئناف. وقال البيان إن «المدعي العام على ثقة بأن غرفة الاستئناف ستعالج هذا الاستئناف بسرعة وعلى نحو شامل». ولم توضح المحكمة الخاصة بلبنان التي مقرها في لايدشندام قرب لاهاي موعد أي جلسة محتملة حول هذه القضية.

من جهة أخرى، قال بروكوشيف: «أنا مصدوم ولا أفهم شيئاً. كان يمكن أن أفهم لو كنا نقلنا الشحنة إلى ​لبنان​. نحن كنا نحملها إلى ​موزمبيق​، واحتجزتنا السلطات اللبنانية مع الشحنة، ولم تسمح لنا بالخروج من ​الميناء​، ومن الجلي أنهم عثروا على السبب في أن صاحب ​السفينة​ لم يدفع مستحقات الميناء، ولكن ربان السفينة ما علاقته بهذا الأمر؟»، مشيراً أيضاً إلى أن الشحنة المنقولة كانت قانونية. وشدد بروكوشيف على أن «عدم دفع صاحب السفينة مستحقات ​المرفأ​ ليس خطئي، بل خطأ مالك السفينة الذي لم يدفع لي 60 ألف دولار. لا أفهم أي نوع من العقول لديهم حتى يصدروا مذكرة توقيف بحقي». ويمتلك غريتشوشكين سفينة الشحن «روسوس» التي نقلت ​نترات الأمونيوم​ من باتومي في جمهورية جورجيا إلى موزمبيق، فيما كان بروكوشيف في ذلك الوقت قبطاناً لسفينة الشحن تلك. وتوقفت هذه السفينة في عام 2013 بشكل مفاجئ في لبنان بسبب أعطال، لكن بعد التفتيش، منعتها سلطات المرفأ من العودة إلى البحر. وبنتيجة ذلك، أفلس مالك السفينة، غريتشوشكين، وتخلى عملياً عن الطاقم، وصادرت السلطات حمولة نترات الأمونيوم، التي انفجرت لاحقًا في ميناء بيروت في العام الماضي.

الى جانب ذلك، قام فريق مشترك من ​الجيش اللبناني​ وقوات «اليونيفيل»، أمس، بالكشف على المنطقة التي اختطف منها عصر أمس الاول الراعي حسن قاسم زهرة في مزرعة بسطرة المحررة خراج ​كفرشوبا​ من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تكمن في تلك المحلة.