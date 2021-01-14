شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل «أستون مارتن» بـ 2.4 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُطرح هيكل سيارة «أستون مارتن» كلاسيكية، من نوع «دي بي فور جي تي»، تعود إلى عام 1965، في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن بسعر مبدئي 2.4 مليون دولار، في 19 فبراير/شباط المقبل، إضافة إلى عدد من السيارات الكلاسيكية القديمة. وسيحتاج المشتري إلى إعادة ترميم السيارة، لاستخدامها في الطريق، بسبب وجود هيكلها فقط.

وتعتبر السيارة من هذا النوع نموذجاً رئيسياً في تراث العلامة التجارية البريطانية. وكانت سيارة أستون المستخدمة في فيلم جيمس بوند، العميل السري البريطاني الأشهر في العالم، قد بيعت ب6.4 مليون دولار خلال مزاد «سوذبي» في مدينة نيويورك الأمريكية العام الماضي.