شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة قياسية.. تطعيم 119 ألفاً في يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة مسارعة الجميع لأخذ اللقاح لكونه حماية للصحة والاقتصاد والمكتسبات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رقماً قياسياً في عدد متلقي اللقاح بلغ 118928 من المواطنين والمقيمين الذين أقبلوا على مراكز التطعيم بكثافة خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها 1394580.

كما سجلت دولة الإمارات تميزاً كبيراً في منهجها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوص التي أجرتها الجهات الصحية للكشف عن المصابين بالفيروس 22 مليوناً و695 ألفاً و403 فحوص، ما يزيد على ضعف سكان الدولة، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها مليوناً و394 ألفاً و580 جرعة، بحسب ما أفاد به الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 134768 فحصاً جديداً لفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ساهمت في الكشف عن 3362 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع المصابين المسجلين 239587، كما أعلنت وفاة 6 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 2588 مصاباً ليكون مجموع المتعافين 213149.

تلقّى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس الأربعاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل«كوفيد - 19» تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودعماً منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح «كورونا» في الدولة.