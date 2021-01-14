22695403 إجمالي فحوص «كورونا».. و1.4 مليون تلقوا اللقاح

تلقّى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل«كوفيد - 19» تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودعماً منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح «كورونا» في الدولة.

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد حرص القيادة الرشيدة على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لجميع شرائح المجتمع في الدولة.. معرباً عن شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة، بمواجهة الجائحة في الدولة.

وأشاد سموه بدور وعطاء الكادر الطبي في الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول، الذين حققوا نجاحاً كبيراً في التصدي للجائحة، وتمكنوا من الحد من انتشار الفيروس.. داعياً الجميع إلى تلقي لقاح فيروس «كوفيد 19».

سجلت دولة الإمارات تميزاً كبيراً في منهجها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوص التي أجرتها الجهات الصحية للكشف عن المصابين بالفيروس 22 مليوناً و695 ألفاً و403 فحوص، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها مليوناً و394 ألفاً و580 جرعة، بحسب ما أفاد به الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 118928 جرعة من لقاح «كوفيد - 19» خلال الساعات ال 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى أمس الأربعاء، 1394580 ومعدل التوزيع 14.10 جرعة لكل 100 شخص.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19» حيث أثبتت تجربة الدولة في إدارتها للأزمة، ودخولها مرحلة التخطيط للتعافي، كفاءة المؤسسات والجهات الوطنية، وأن الإمارات كعادتها تقدم نموذجاً عالمياً رائداً يحتذى.

وأضاف في كلمة بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19» : «كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على توفير اللقاح وتقديمه، تماشياً مع رؤية القيادة بأن صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى، وقد باشرت المرحلة الأولى بتقديم اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول تلاها إطلاق الحملة الوطنية للقاح، من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية التي استهدفت المسنين من المواطنين والمقيمين، والأكثر عرضة للمرض، والآن اللقاح متوافر للجميع، ما يؤكد نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بالصحة والسلامة العامة».

وأوضح أن «هذه الحملة تعكس الجهود الوطنية المتميزة والقدرات المتطورة لمنظومة العمل الوطنية، التي أثبتت بتعاملها السريع في مواجهة الجائحة، قدرتها على تحصين المجتمع وضمان سلامته، بتضافر جهود مختلف المؤسسات لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي، والمضي قدماً نحو مرحلة التعافي بكل إيجابية وثقة وتفاؤل».

وأكد أن دولة الإمارات كانت وما زالت متميزة وسباقة في حرصها على توفير أعلى معايير السلامة في جميع مراحل التخطيط للتعافي، ومن أهمها اللقاح الذي وفّرته مجاناً واختيارياً للجميع، وقد أكدت التجارب والأبحاث والدراسات فعاليته ومأمونيته تماماً. وثمّن عالياً جهود القطاع الصحي، وتضافر جهود كل الجهات المعنية خلال المرحلة الماضية، ما أثبت القدرة على التعامل مع «أزمة كوفيد» بكفاءة عالية, وحثّ الجابر الجميع على أخذ اللقاح.

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان القاعات المجهزة في مركز تدريب الشرطة لتطعيم موظفي الشرطة بلقاح كوفيد 19، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان في مواجهة «كورونا» والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح.

وأثنى قائد عام شرطة عجمان على جميع الموظفين الذي استجابوا للحملة وحيَّا فيهم شعورهم بالمسؤولية المجتمعية والذي بدوره يعزز جودة الحياة ويدعم حماية الإنسان، مؤكداً على ضرورة دعم جهود المكافحة بتعزيز توعية الجمهور بأهمية أخذ اللقاح وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية.

وتماشياً مع خطة الوزارة، لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 134768 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أحدث تقنيات الفحص.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 3362 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 239587.

كما أعلنت وفاة 6 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضماناً للصحة والسلامة. ‎

وأعلنت شفاء 2588 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 213149. (وام)