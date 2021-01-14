«بعد اتهامه التحريض على العنف»..10 نواب جمهوريين بـ«الكونجرس» صوتوا لصالح عزل ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن 10 نواب جمهوريين بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح عزل ترامب.

ووجه الكونجرس، اتهاما رسميا لـ "ترامب" بشأن التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، في إشارة إلى قيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول، في السادس من يناير الجارى، لأجل إرباك التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويتمسك الديمقراطيون بعزل ترامب عن طريق الكونجرس، لأن إدانته المحتملة من مجلس الشيوخ، وهي مستبعدة بحسب متابعين، ستحرمه مستقبلا من الترشح لانتخابات 2024.