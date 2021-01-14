محاولة عزل ترامب: مجلس النواب يستعد للتصويت على قرار اتهام الرئيس الأمريكي

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Reuters اقتحام أنصار ترامب لمقر الكونغرس دفع مجلس النواب إلى محاولة عزله

يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار اتهام الرئيس، دونالد ترامب، بـ"تحريض" أنصاره على اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، في جلسة نقاش إن ترامب "يشكل خطرا واضحا" على الأمة.

وحضت بيلوسي أعضاء مجلس الشيوخ، في حال إقامة محاكمة، على إدانته حتى تكون الجمهورية في مأمن منه".

أما عضو الكونغرس جيم جوردان، وهو من أنصار ترامب، فاتهم الديمقراطيين بالسعي إلى عزل ترامب منذ تنصيبه في 2016.

ولكن عددا متزايدا من الجمهوريين أشاروا إلى أنهم سيدعمون قرار اتهام ترامب.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أشار أيضا إلى أنه قد يدعم إجراء تصويت على إدانة ترامب، إذا أقيمت له محاكمة في الغرفة العليا للكونغرس.

تعزيزات أمنية

وردا على تهديدات رصدتها الأجهزة الأمنية الأمريكية، نشرت السلطات الفيدرالية قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، تحسبا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

EPA قوات الحرس الوطني في استراحة في مجمع الكونغرس

وقالت الأجهزة الأمنية إن مجموعات متطرفة مسلحة تشكل تهديدا حقيقيا بسعيها إلى إفساد مراسم تنصيب بايدن.

وأصدر ترامب بيانا جديدا حث فيه أنصار على التحلي بالهدوء والالتزام بالقانون.

وألغت شركة تأجير الغرف أير بي أن بي حجوزات في العاصمة وضواحيها. وعلقت الشركات في الولايات المتحدة الهبات السياسية، كما أوقفت شركة غوغل الإعلانات التي تشير إلى الانتخابات.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من إمكانية تنظيم مظاهرات مسلحة في مناطق عدة بالولايات المتحدة في الأيام التي تسبق أداء بايدن اليمين الدستورية لتولي السلطة فعليا.