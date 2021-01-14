جونسون: اللقاح 24 ساعة في أيام الأسبوع السبعة

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"الخليج 365" من لندن: تعهد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بإعطاء لقاحات فيروس كورونا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع "بأسرع ما يمكن".

وأعلنت شركة أسترازينيكا AstraZeneca منتجة لقاح جامعة أكسفورد، بأنها تتوقع إطلاق مليوني جرعة أسبوعياً من اللقاح بحلول منتصف فبراير.

وقال جونسون إن عملية حماية الناس تسير بالفعل "بسرعة استثنائية" ولكن "في الوقت الحالي، فإن الحد الأقصى للإمداد "من اللقاح محدود".

وأضاف لمجلس العموم "سنذهب الى التطعيم إلى 24/7 في أقرب وقت ممكن" أي 24 ساعة في أيام الأسبوع السبعة، مضيفًا أن وزير الصحة مات هانكوك سيقدم مزيدًا من التفاصيل "في الوقت المناسب.

جاءت تعليقات رئيس الحكومة بعد دقائق من تأكيد وزير اللقاحات نديم الزهاوي أن الحكومة تدرس برنامج تطعيم مدته 24 ساعة للوفاء بوعدها بتلقيح المجموعات الأربع الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة بحلول منتصف الشهر المقبل.

وقال الزهاوي لأعضاء البرلمان في لجنة العلوم والتكنولوجيا أن الوزراء "سينظرون تمامًا" في الإجراء عندما يُسألون عنه، مضيفًا أنه واثق من أن الحكومة ستحقق هدفها.

وتحتاج هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS إلى تسريع التطعيمات لتطعيم 14 مليون شخص في خمسة أسابيع فقط.

تطمينات

وقالت AstraZeneca إن التصنيع عملية بيولوجية لا يمكن تسريعها، لكن الشركة واثقة من توفير عشرات الملايين من الجرعات في الربع الأول من عام 2021.

وقال توم كيث روتش ، رئيس شركة AstraZeneca في المملكة المتحدة: "لقد أصدرنا ما يزيد قليلاً عن 1.1 مليون جرعة، حتى الآن، ونعمل على توسيع النطاق كما قلنا بسرعة كبيرة. وسيحدث هذا قريبًا، لإطلاق مليوني جرعة في الأسبوع، ونحن على الطريق الصحيح تمامًا للقيام بذلك".

وقال أمام اللجنة البرلمانية المشتركة بين الأحزاب: "إننا نزيد من طاقتنا إلى مليوني شخص أسبوعياً وشيكاً، وبالتأكيد نأمل أن نكون هناك في منتصف فبراير أو قبله".

الامداد المستمر

كما قدم رئيس الأبحاث في صانع اللقاح دليلًا إلى اللجنة، حيث أخبر أعضاء البرلمان أنه يجب أن يحصل موظفوه على أولوية الوصول إلى اللقاح لتجنب تفشي فيروس كورونا الذي يعيق الإنتاج.

قال السير مين بانغالوس: "أحد الأشياء التي أشعر بالقلق بشأنها هو الحفاظ على الإمداد المستمر والعمل على هذا اللقاح". وأضاف: "بالطبع، مع تفشي الوباء أشعر أنه أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يعملون على هذا اللقاح أن يتم تحصينهم بالفعل".

وأضاف: "لأنه إذا كان لديك تفشٍ في أحد المراكز - التي لدينا بالفعل - أو في إحدى المجموعات في أكسفورد تعمل على متغيرات جديدة، أو الأشخاص الذين يعملون على الملفات التنظيمية، فإن كل شيء يتوقف".

وقال السير مين: "هذا مصدر قلق لديّ ولذا فإننا نضغط مرة أخرى لمحاولة تحصين عمالنا الرئيسيين الذين يعملون في مشروع اللقاح لمحاولة منع هذه الفاشيات."

وأضاف أن البيانات الحالية تظهر أن فترة ثمانية إلى 12 أسبوعًا للجرعة الثانية من لقاح أكسفورد هي "نقطة جيدة للفعالية".

الجرعة الثانية

ويتم الآن إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من الموعد المقرر أصلاً لضمان إعطاء المزيد من الأشخاص الجرعة الأولى للمساعدة في مكافحة ارتفاع معدل الإصابة بـ COVID-19 في المملكة المتحدة.

في وقت سابق، دافع نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا البروفيسور جوناثان فان تام عن الخطوة لإعطاء اللقاحات الأولى الأولوية، بدلاً من الحفاظ على الجرعات لإعطاء جرعات معززة بعد ثلاثة أسابيع.

وقال لراديو إل بي سي: "كلنا لنا أحباء أكبر سنًا، وإذا أردنا حماية أكبر عدد ممكن منهم في أسرع وقت ممكن، مع قدر كبير من الحماية، فإن الإستراتيجية المناسبة لنا هي إعطاء الجرعة الأولية وأعود للمرة الثانية عندما أعطينا المزيد من الناس الجرعة الأولى".

وفي الأخير، تساءل البروفيسور جوناثان فان تام: "إذا كان لديك جدّان وحصلت على لقاحين، فماذا تفعل، هل تعطي جرعتين لواحد منهما وتترك الآخر بلا شيء؟".

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