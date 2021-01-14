تعرف على ضوابط إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب وفقا للقانون

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الجلسة الإجرائية الثالثة اليوم الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفى هذا الصدد نستعرض ضوابط إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفقا لما ورد باللائحة الداخلية للمجلس.

تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر

الانتخاب يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس

يعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس

تجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى

تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان

إذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية

يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان

يبلغ رئيس المجلس نتيجة الانتخابات إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة