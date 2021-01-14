شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع بعد توليه منصب الأمين العام لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الدولة، على انتداب المستشار أحمد مناع، لمجلس النواب للعمل أمينًا عامًا للمجلس، خلال مدة الفصل التشريعي الثانى، ومن المقرر أن يطرح اسم مناع فى الجلسة العامة للمجلس، غدًا الخميس، خلفًا للمستشار محمود فوزى، الذي تقدم باستقالته اليوم، وجرى قبولها.

ونستعرض أهم المعلومات عن السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع، كالتالى:

- شغل منصب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة .

- تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019).

- عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد.

- أعير لدولة قطر .

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

- تخرج من كلية الحقوق عام 1990.

- عمل بفتوى وزارة الداخلية



المستشار أحمد مناع

المستشار أحمد مناع