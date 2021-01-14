"الصحة" تنفي نفاذ الأكسجين في عزل مستشفى "العمال كرموز" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نفت غرفة إدارة أزمة جائحة كورونا بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن نفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي أو تسبب ذلك في حالات وفاة بين المرضى.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا عاجلا، صباح اليوم، أكدت فيه عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، أن المخزون الاحتياطي من الأكسجين الطبي السائل بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي يبلغ الآن ١١٥٠٠ لتر ويكفي لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.

وأكد "مجاهد" توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي و معدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي و "ماسك الأكسجين" بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

وناشدت وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بالوزارة.