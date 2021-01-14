أهم معلومات عن الأمريكي شيلدون أديلسون

ياسر رشاد - القاهرة - توفي رجل الأعمال اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون عن عمر يناهز 88 عاما، ويعد الرجل الأكثر إنفاقا على السياسة في أمريكا، حيث قدم أموالا طائلة لحملتي دونالد ترامب الانتخابيتين.

يعتبر أديلسون مؤسس شركة Las Vegas Sands Sheldon Adelson، وتم نشر بيان بهذا الخصوص على موقع الشركة. وعن أسباب الوفاة تمت الإشارة إلى مضاعفات في علاج سرطان الغدد الليمفاوية.

أديلسون، الذي تقدر ثروته بنحو 35 مليار دولار، أحد أكبر متبرعي الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وأحد أكبر المؤيدين المؤثرين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، شيلدون أديلسون من مواليد 4 أغسطس 1933 في بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة.

- هو رجل أعمال أمريكي، رئيس مجلس إدارة شركة لاس فيجاس ساندز والرئيس التنفيذي لها، والتي تدير بعض من أكبر

الكازينوهات و قاعات المؤتمرات في لاس فيجاس.

- يملك أديلسون أيضا الجريدة الإسرائيلية اليومية إسرائيل هايوم، صنفته مجلة فوربس ضمن أغنياء العالم حيث احتل المرتبة الثامنة بثروة تقدر بـ 40 مليار دولار.

- قام شيلدون مع زوجه بتأسيس الجمعية الخيرية أديلسون فاونديشن.

- تركز بشكل كبير على دعم قضايا تتعلق بإسرائيل واليهود بشكل عام حيث تُعتبر أكبر مؤسسة خيرية داعمة لإسرائيل، أديلسون

من أكبر المساهمين و الممولين للحزب الجمهوري الأمريكي مما خوله لكسب التأثير الكبير داخل الحزب.