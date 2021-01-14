المغرب تسجل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - رصدت المغرب، 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 801 يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455055 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء، تسجيل 26 وفاة جديدة ارتفاعا من 17 يوم الثلاثاء، ليرتفع مجمل الوفيات جراء الوباء إلى 7810.

وتعافى 1927 حالة جديدة، ليصل

إجمالي حالات الشفاء إلى 429278.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو

90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.