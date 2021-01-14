عاجل.. 232 نائبا بالكونجرس صوتوا لصالح قرار عزل ترامب والمعارضون 197

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الأربعاء، أن هناك 232 نائبا في مجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح قرار عزل دونالد ترامب مقابل 197 معارض وعدم تصويت 5 نواب.

وصوت مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ب"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

عاجل .. النواب الأميركي يصوت على لائحة الاتهام بهدف عزل ترامب

وأيد جميع الأعضاء الديموقراطيين و10 أعضاء جمهوريين

قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب:

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و"القتال" لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديموقراطيون إنّها حرّضت

جموعاً من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مهاجمو مبنى الكونجرس بالإرهابيين

وقبيل بدء التصويت، حضّ النائب الديموقراطي ستيني هوير زملاءه على "رفض العصيان والطغيان والتمرّد" والتصويت لصالح توجيه الاتهام لترامب بقصد عزله "من أجل أميركا ودستورنا والديموقراطية والتاريخ".

وفي مجلس الشيوخ لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوّت لصالح إدانة ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين "لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".