السعودية: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة التربية والتعليم السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعطيل الدراسة من المدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن القرار يأتي حرصا من القيادة على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا".

وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه سيتم إتمام الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم "عن

بعد"، بعدما حققت تلك المنظومة نجاحا كبيرا.

وسيتم تطبيق منظومة الدراسة عن بعد بدءا من الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، لكل مراحل التعليم العام والجامعي والتقني.

وأوضحت أن التعليم عن بعد يتم من خلال منصة "مدرستي" أو من خلال القنوات التعليمية (33 قناة) وقنوات الدروس

عبر يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية "عين"، وتطبيق "الروضة" الافتراضي.

وسجلت السعودية، اليوم 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و156 حالة شفاء.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع خلال الأيام الـ 5 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، و12 يناير 147 حالة، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.