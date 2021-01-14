تسجيل 23 ألف و852 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت فرنسا، 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 19725 أمس الثلاثاء، لكنها تنخفض عن 25379 حالة مسجلة يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية ، ان 229 توفوا جراء الفيروس في المستشفيات، انخفاضا من 355 أمس الثلاثاء، وفقا لقناة الغد.

وتخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات

صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.