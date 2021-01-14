أوامر باعتقال مالك وقبطان «سفينة النترات» بانفجار بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

كشفت تقارير إعلامية رسمية لبنانية أن منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» أصدرت أوامر باعتقال صاحب وقبطان السفينة، التي نقلت شحنة «نترات الأمونيوم»، التي دمرت جزءاً واسعاً من بيروت في انفجار في أغسطس الماضي، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

وبعد حوالي 5 أشهر على أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، لا تزال هناك تساؤلات بلا إجابة حول المادة الكيماوية التي انفجرت بعد تخزينها في مرفأ بيروت لسنوات.

وتطالب «النشرة الحمراء» التي أصدرها الإنتربول، وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، السلطات في أنحاء العالم باعتقال أشخاص مؤقتاً، انتظاراً لاحتمال تسليمهم أو لإجراءات قانونية أخرى. ويصدر «الإنتربول» هذه النشرات بناء على طلب البلد العضو.

وواجه مسؤولون لبنانيون اتهامات بالإهمال، وتم اعتقال بعض الموظفين بالمرفأ والجمارك فيما يتصل بالانفجار، الذي أصاب الآلاف أيضاً. وواجه مسؤولون لبنانيون اتهامات بالإهمال، وتم اعتقال بعض الموظفين بالمرفأ والجمارك فيما يتصل بالانفجار، الذي أصاب الآلاف أيضاً. ولا يزال أقارب الضحايا بانتظار نتائج التحقيق.

وكانت مصادر أمنية وقضائية ذكرت أن النيابة العامة اللبنانية طلبت من الإنتربول في أكتوبر الماضي، إصدار أوامر باعتقال شخصين عرفتهما بأنهما القبطان الروسي ومالك السفينة روسوس، التي وصلت إلى بيروت في 2013.