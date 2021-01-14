تفكيك ألغام زرعها «الحوثيون» بالطرق العامة في الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، بالشراكة مع المشروع السعودي «مسام»، أمس، من تفكيك حقول ألغام زرعتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في الطرق البرية العامة بمحافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، في تصريح وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع وتفكيك ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي على امتداد 7 كيلومترات في الطريق الرملي العام، بمنطقة الريان بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف».

وأضاف العقيلي: «إن الفرق الهندسية تعمل، وبوتيرة عالية، في تطهير الطرقات، ومناطق الرعي، والمناطق السكنية في خب والشعف، بعد أن تعرضت لزراعة الألغام بكثافة عالية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية».

ودعا العقيلي المسافرين والسكان المحليين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الطرق المهجورة.

إلى ذلك دشّن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، المرحلة الثانية من رفع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على جنبات الطرق، التي تم تأمينها، لإرشاد المسافرين على سلوكها، والحذر من الخروج أو الابتعاد عنها، حتى يتم تطهير المناطق كافة، والإعلان عن ذلك.