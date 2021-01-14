البرتغال تسجل أكبر زيادة يومية لوفيات وإصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت البرتغال، الأربعاء، أكبر زيادة يومية للوفيات والإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي المرض.

وأحصت البلاد 10556 حالة جديدة في يوم واحد وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق البالغ 10176 الذي أعلن تسجيله يوم الجمعة الماضي.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 507108.

لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة شهد انخفاضا بواقع ثلاثة ليبقى عند 596، بحسب بيانات حكومية.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 156 إلى 8236، وهي أيضا زيادة يومية قياسية.