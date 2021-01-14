بهدف عزله … مجلس النواب الأميركي يصوت بالموافقة على لائحة الاتهام ضد ترامب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 11:52 مساءً

انطلاقاً من اقتحام انصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني وإثارة الشغب والفوضى، صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام لـترامب بـ “التحريض على التمرّد”.

وأيد جميع الأعضاء الديموقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وتم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و”القتال” لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديموقراطيون إنّها حرّضت جموعاً من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.

وقبيل بدء التصويت، حضّ النائب الديموقراطي ستيني هوير زملاءه على “رفض العصيان والطغيان والتمرّد” والتصويت لصالح توجيه الاتهام لترامب بقصد عزله “من أجل أميركا ودستورنا والديموقراطية والتاريخ”. بحسب “سكاي نيوز”.

وفي مجلس الشيوخ لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوّت لصالح إدانة ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين “لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ”.

وبموجب الدستور فإن مجلس النواب يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يحاكمه. ولا بدّ من توافر غالبية الثلثين لإدانته وعزله.

وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد الى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس.

لكنّه هذه المرة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يحمّل ترامب مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس ولا يخفي تأييده لإمكان تخلّص الحزب الجمهوري من هذه الشخصية التي تسبّبت له بإحراج كبير.