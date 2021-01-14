فيلم “Redemption Day”.. “دون بيغ” “يشتغل” في المكتب المركزي للأبحاث القضائية

جدة - عبدالحي حسين - أصبح فيلم Redemption Day (يوم الخلاص)، متاحا للمشاهدين، منذ ليلة أمس الثلاثاء، وهو فيلم شارك فيه مغني الراب المغربي “دون بيغ” إلى جانب نجوم أمريكيين.

وأتيح الفيلم تحت الطلب “VOD”، ويحكي قصة كايت باكستون، عالمة آثار أمريكية شهيرة، تحل في المغرب، بعد اكتشاف أقدم عظام بشرية، تعود إلى 300000 سنة، لكنها تتعرض للاختطاف على الحدود المغربية الجزائرية من قبل مجموعة إرهابية في الجزائر، تابعة إلى تنظيم “داعش”، فعمل زوجها، براد باكستون، الجندي في البحرية الأمريكية، على إنقاذها بمساعدة وكيل مغربي لمكافحة الإرهاب، والسفير الأمريكي في المغرب.

وأدى “دون بيغ”، حسب مشاهد الفيلم، دور ضابط يشتغل في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي قدم المساعدات المتاحة لفريق البحث عن الرهينة المختفية.

وقدم هشام حاج، مخرج فيلم “Redemption Day”، جودة تصوير هوليوودية، ظهرت من خلال مشاهد، أنجزت بين نيويورك، ولوس أنجلوس، ومرزوكة، ومراكش، والرباط، والدارالبيضاء.

وشارك في الفيلم ذاته أندي غارسيا، وغاري دوردان، وسامي ناصري، وبريس الغاوي بكستر، وسونيا عوكاشا، وسمية أكعبون، وكريم السعدي، وآخرون.