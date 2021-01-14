فيضانات الدار البيضاء.. بركة: المسؤولية مشتركة بين شركة التدبير المفوض ومسيري المدينة

جدة - عبدالحي حسين - وجه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، انتقادات لمسيري العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بسبب الشلل التام الذي عرفته المدينة على مدى يومين بسبب الفيضانات.

وقال بركة في حديث تلفزيوني له اليوم الأربعاء، أن وضعية الدار البيضاء مؤسفة وخطيرة، مضيفا، “العاصمة الاقتصادية تغرق، هذا غير مقبول، خصوصا أننا نطمح لأن تكون ذكية”.

واعتبر بركة أن أخطر ما عرفته العاصمة الاقتصادية هو “هروب المسؤولين”، داعيا إلى تفعيل المحاسبة بالقول، “اليوم خصنا نحاسبو، لنكن واضحين”.

وأعتبر بركة، أن التدبير المفوض تعاقد بين المدينة والشركة لمصلحة المواطنين والمقاولين، مضيفا أن الذي يسهر على مراقبة التعاقد هو عمدة المدينة والمسيرين ومن حقهم فسخ التعاقد إذا تبين أن الشركة لا تقوم بواجباتها.

ويرى الأمين العام لحزب الاستقلال أن أزمة الدار البيضاء وجه من أوجه المسؤولية المشتركة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه كانت هناك العديد من الاستثمارات ولكنها غير كافية، كما أن الإشكال يتمثل في عدم مباشرة النقاط السوداء في المدينة بالرغم من أنها كانت معروفة.