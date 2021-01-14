عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في سابقة تاريخية.. إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية

الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365

بات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة ”التحريض على التمرد“ على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.



وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191، صوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار ”العزل“ هذا. ويتوقع أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري.

وفي مجلس الشيوخ لم يستبعد زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل أن يصوت لصالح إدانة ترامب في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين: ”لم أتخذ قراري النهائي بالنسبة الى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ“.

وبموجب الدستور فإن مجلس النواب يتهم الرئيس ومجلس الشيوخ يحاكمه. ولا بد من توافر غالبية الثلثين لإدانته وعزله.

وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوت سوى عضو جمهوري واحد الى جانب الديمقراطيين لإدانة الرئيس.

لكنه هذه المرة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، يحمّل ترامب مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس ولا يخفي تأييده لإمكان تخلص الحزب الجمهوري من رئيس تسبب له بإحراج كبير.