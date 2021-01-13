جاد المالح يستنكر إغلاق قاعات العرض

جدة - عبدالحي حسين - انتقد الممثل الكوميدي المغربي، جاد المالح، إغلاق القاعات السينمائية، ومنع العروض الفنية، بينما تشهد الطائرات تجمع عدد كبير من المسافرين.

واستنكر جاد المالح، في لقاء مع قناة “TF1” الفرنسية، بداية الأسبوع الحالي، إغلاق قاعات العرض، بينما يرخص للطائرات استقبال عدد كبير من المسافرين.

وقال جاد المالح إن المسافرين يخرقون التدابير الوقائية عند الأكل على متن الطائرة، أو عند الحديث مع بعضهم، بينما لاتزال قاعات العرض مقفلة، على الرغم من ضمانات احترام مرتاديها لتدابير نفسها.

ولا تزال قاعات السينما، والمسارح، مغلقة منذ بداية الجائحة، سواء في فرنسا، حيث ينشط جاد المالح بشكل كبير أو في المغرب.