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بسبب أحداث “الكابيتول”.. مجلس النواب الأميركي يصوت بعد قليل على قرار عزل ترامب

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - شرع الأربعاء مجلس النواب الأمريكي في مناقشة مسألة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونغرس، تمهيدا لإجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب الأمريكي بعد قليل على لائحة اتهام بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتشجيع على الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى.

وسيجرى التصويت بعد قليل، وسط توقعات بأن لا يواجه عرقلة نظرا لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس، وسيؤدي تبنيها إلى فتح إجراءات عزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة رسميا والذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعا بأن أحدا لن يعجل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 يناير، موجها قبل قليل خطابا للتهدئة ونبذ العنف، وسط تخوفات من عودة أعمال الشغب، وتأهب قاد 20 ألفا من عناصر الحرس الوطني للعاصمة واشنطن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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