مطار أبوظبي يلزم المسافرين إلى المملكة المتحدة باختبار سلبي لكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

أكدت مطارات أبوظبي أنه يجب على جميع المسافرين من مطار أبوظبي الدولي إلى المملكة المتحدة، بمن فيهم المواطنون البريطانيون تقديم شهادة نتيجة اختبار (كوفيد-19) تثبت عدم إصابتهم بالفيروس وذلك قبل 72 ساعة من السفر.



واضافت مطارات أبوظبي، ردا علي استفسارات وفقا لـ "البيان"، انه في حال مخالفة التعليمات الخاصة بإجراء فحص قبل المغادرة سيتم فرض غرامة بقيمة 500 جنيه إسترليني على المسافرين المخالفين.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أنه يجب على جميع المسافرين المغادرين من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة الالتزام بإجراءات العزل الصحي لمدة 10 أيام فور وصولهم بريطانيا، بغض النظر عن نتيجة اختبار (كوفيد-19)، كما يجب عليهم تعبئة استمارة تحديد أماكن تواجدهم مع ضرورة الالتزام بقيود الإغلاق المفروضة في المملكة المتحدة.