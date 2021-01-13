استئناف رحلات "القطرية" إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، في تغريدة، أنها ستستأنف الرحلات إلى مصر بدءاً بالقاهرة في 18 يناير، ثم الإسكندرية في 25 يناير.



وكانت سلطة الطيران المصرية قد أعلنت، أمس، رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء المصرية.

وأوضح الطيران المدني المصري أنه سيتم استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين في الدقيقة الأولى من أمس، بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام