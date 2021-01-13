شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 23 ألف إصابة بكورونا وإسبانيا 38 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 19725 أمس الثلاثاء، لكنها تنخفض عن 25379 حالة مسجلة يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة كذلك أن 229 توفوا جراء الفيروس في المستشفيات، انخفاضا من 355 أمس الثلاثاء.

فيما سجلت إسبانيا 38869 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في أعقاب عطلات عيد الميلاد، مما يرفع مجمل الإصابات إلى مليونين و176089.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع الوفيات جراء الفيروس بواقع 195 إلى 52878 إجمالا.

وأشارت بيانات رسمية إلى تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتكشفة في بريطانيا، ارتفاعا من 70 أمس الثلاثاء.