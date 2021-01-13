شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 3.17 مليون إصابة بكورونا والوفيات 83 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 17ر3 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 83342 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7348 أشخاص من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.