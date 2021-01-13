البرهان من القضارف: الجيش السوداني قادر على حماية أمن البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، قدرة الجيش السوداني على حماية أمن البلاد.

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء، لولاية القضارف شرقي السودان، برفقة نائب رئيس هيئة أركان الإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم، والتي التقى فيها بالقوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية.

وقال البرهان، بحسب بيان صحفي، إن القوات المسلحة السودانية "ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية".

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة السودانية بـ"الملاحم والبطولات التي سطرتها القوات عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها".

بدورها أكدت القوات المسلحة المرابطة داخل الحدود السودانية التزامها بالدفاع عن أرض الوطن ومكتسبات الشعب.

وتعهد الفريق البرهان خلال زيارته قرية اللية، وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة.

وقد كان في استقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السوداني والوفد المرافق له بمنطقة أبو عاروض، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن احمدان محمد خير العوض والقيادات العسكرية بالمنطقة.