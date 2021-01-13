حماس تحتجز محاميا فلسطينيا.. إدانات واسعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت منظمة حقوقية فلسطينية، الأربعاء، اعتقال أمن حركة حماس، محاميا فلسطينيا، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن النيابة العامة بغزة أوقفت الثلاثاء المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق.

وتبين أن سبب الاعتقال قيامه بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الإجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة حول قرارها

وحسب البيان، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له. وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة.

ودون إعطائه فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه، بحسب المركز الفلسطيني ، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمدة 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع.



وذكر المركز أن الشرطة منعت محاميه من زيارة المعتقل للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، رغم أنها الوكيل القانوني للمحامي المعتقل.

وطالب المركز بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت، مؤكدا ضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، واحتياطياً يطالب بالسماح لمحامي المركز بزيارته.

كما طالب النيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين.